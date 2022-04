Carl DAWSON

Je cherche un rôle dans les fintech ou les banques / courtiers en ligne, après diverses missions dans la promotion du commerce et de l'investissement (OCDE, Chambre de commerce américaine au Maroc...) et suite à la formation LION du fonds d'investissement TheFamily.



Je suis passionné par la gestion de portefeuille et par l'éducation financière, je suis contributeur au site d'investissement boursier Seeking Alpha, et j'ai récemment créé un groupe Facebook ciblant les épargnants anglophones de France : MakeSavingsWork.



Je m'intéresse plus particulièrement au financement participatif en capital et aux robo-advisors. Ce sont des outils puissants pour des start-up qui n'intéressent souvent pas les grandes banques et pour le particulier qui n'a pas les ressources exigées par les services de banque privée. C'est une démocratisation financière à laquelle je souhaite participer !



Mes compétences :

Commerce international

Maroc