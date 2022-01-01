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Carl DONIO

DINAN

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Dinan dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

DESTOCKAGE - SURSTOCKS - CESSATIONS - LIQUIDATIONS - ACHATS DE LOT - FINS DE SERIES - LITIGES TRANSPORTS ET ASSURANCES - NEUF ET OCCASION.

MAGASIN EUROPIX ET SES HORAIRES D'OUVERTURES : LE VENDREDI ET LE SAMEDI DE 10 H 00 A 12 H 30 - 14 H 00 A 19 H 00 (LA SEMAINE SUR RENDEZ-VOUS POUR LES ACHATS ET LES ENLÉVEMENTS)

EUROPRIX Z.A.C DE DOMBRIAND - CAP - RANCE 22100 DINAN - TADEN

VOUS VOULEZ NOUS CONTACTER : PAR MAIL donio.carl@bbox.fr - PAR TÉLÉPHONE 06.78.54.00.07

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Mes compétences :
Vente
Commercial
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  • S.A.R.L EUROPRIX DESTOCKAGE - ACHETEUR-VENDEUR

    1992 - maintenant
    S.A.R.L EUROPRIX DISCOUNT
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    Besoin de place,produits obsolétes, changement de packaging.
    Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous souhaitez vendre,si vous disposez de tels stocks
    appelez-nous au 06.78.54.00.07.
    Depuis prés de 20 ans,nous achetons des lots et fins de série de marque dans tous les domaines. Un
    listing de vos produits ou un simple envoi d'échantillon avec un inventaire peuvent nous suffire pour
    étudier votre proposition.
    Nous pouvons nous charger de l'enlèvement des marchandises dans les meilleurs délais.
    Nous vous ferons une proposition de rachat rapide de la totalité de vos surstocks, fins de série, sinistres
    et second choix.
    Notre expérience dans le domaine du destockage vous assure la réalisation de vos invendus dans les
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    SIEGE SOCIAL : LA CROIX-JEAN-GICQUEL 22100 BOBITAL MAIL donio.carl@bbox.fr BUREAU ET ENTREPOT Z.A.C DOMBRIAND 22100 TADEN
    S.A.R.L AU CAPITAL DE 7622 € R.C.S 418876140 00017 CODE NAF 4690Z T.V.A INTRA FR 28418876140

  • S.A.R.L EUROPRIX - Acheteur-vendeur

    BOBITAL 1992 - maintenant MAGASIN EUROPRIX DESTOCKAGE 22100 TADEN-DINAN
    DESTOCKAGE : EUROPRIX PROFITE DE LA COURSE AU PRIX BAS
    Les ventes des magasins spécialisés dans les fins de série,articles d'occasion,destockage,litiges transports et assurances,cessations et liquidations, progresse de 20%.
    "Le consommateur a besoin d'acheter malin, pas uniquement en temps de crise", avance Carl DONIO, gérant de la société EUROPRIX ,pour expliquer son succès. Et c'est encore plus vrai en temps de crise: l'attention portée aux prix est à son niveau le plus élevé jamais observé, en hausse de 7 points en un an, selon une récente étude du Credoc.
    Savoir protéger l'image des marques est la clé: à la publicité EUROPRIX préfère le bouche-à-oreille, car les commerçants,industriels,entreprises, tiennent à ce que leurs produits soient écoulés le plus discrètement possible.
    EUROPRIX A CRÉER SON RÉSEAU DE PRESCRIPTEURS.

    MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ACHAT OU UN ENLÈVEMENT MARCHANDISE- site : EUROPRIX.BE donio.carl@bbox.fr
    MAGASIN EUROPRIX ZONE DE DOMBRIAND 22100 TADEN-DINAN 06.78.54.00.07
    OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 20 DÉCEMBRE ET DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 2014.

    OUVERTURE LE SAMEDI DE : 10H00 - 12H30 - 14H00 - 19H00

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