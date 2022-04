Carl DUNAND

Après avoir obtenu en 1997 un BTS en conception industriel, j'effectue mon service national jusqu'en 1999, je débute ma carrière dans l'emboutissage chez Filmatic industrie, j'y découvre ce métier bien spécifique, on me confie alors la gestion de la sous-traitance avant d'intégrer le bureau d'étude. En 2004, j'ai l'opportunité de rentrer chez PSA comme responsable process outillage externe (suivi des outils en frappe interne du process à la mise en service sur site), en 2011, je suis nommé responsable suivi des outillages en Espagne, je suis depuis fin 2013 chargé de projet outillage interne (outil en frappe et réalisation interne).