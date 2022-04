Carla CECCHETTO CABÉ

Durant mes études par alternance, j'ai occupé 2 ans un poste d'assistante commerciale puis 4 ans un poste de chargée du marketing/communication dans une entreprise internationale qui fabrique et distribue des dispositifs médicaux.

J'ai pu ainsi découvrir une première approche du secteur de la santé et développer mon expérience en relationnel, marketing et communication.



Depuis, j'ai obtenu mon titre de visiteuse médicale à l'école GEMS de Toulouse. Cette formation m'a permis d'aiguiser mes acquis en anat-physio, pathologie et pharmacologie mais aussi de me forger une expérience significative de visiteuse médicale dans un laboratoire de dermo cosmétique et compléments alimentaires ou j'ai pu participer au développement des ventes de leurs produits auprès des gynécologues et des homéopathes du 31, 11, 81, 82 et 33.



Je suis à ce jour conseillère commerciale chez Oxypharm, groupe Astera. Je conseille, forme et propose du matériel médical en pharmacie sur le secteur Midi-pyrénées.