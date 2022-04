Carla Coiffure

Tél : 06.75.54.93.10

Web :

Coiffure et Soins Esthétiques à Domicile sur Lyon et ses Environs

Coiffeuse et esthéticienne diplômée d’état.

Je vous propose des coiffures pour homme, femme et enfant :

des bains traitants, coupes, brushing, mise en plis, chignons…

Je vous présente, également, des soins esthétiques :

Soins du visage et du corps, épilation, amincissement, soins des mains et des pieds, pose des faux ongles et maquillage : jour, soirée et mariée, Libanais

Que vous soyez chez-vous, en maison de retraite, à l’hôpital, en convalescence ou tout simplement pas envie de sortir, ne bougez pas, votre salon de coiffure et votre institut de beauté viendront jusqu’à chez-vous.

Je me déplace sur Lyon et ses environs.







Mes compétences :

Maquilleuse professionnelle

Chignon et maquillage de mariée

esthéticienne