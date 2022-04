Carla COSTA DIAS

Madame, Monsieur,



Je suis à la recherche d'un poste de COLLABORATRICE d’ARCHITECTE / DESIGNER INTERIEUR / DESSINATRICE / CONDUCTRICE DE TRAVAUX dans le région Rhône- Alpes; et/ou Toulouse ou Paris.





Je suis responsable, créative, autonome, dynamique avec sens du collectif; j’aime les challenges.

Je suis capable de mettre ma capacité au service de votre entreprise.

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas.





NOTE: Si quelqu'un fait connaissance certain cabinet d'architecture intéressé, SVP laissez-moi une message!



Cordialement

Carla



Mes compétences :

Creative and polyvalent

Dynamique et active

Adaptable et force de proposition

Autonome mais adhère aussi au travail en équi

Persévérante et responsable

Arts

Architecte

Design

Communication

Photoshop

Autocad 2d et 3d

Sketchup

Revit

Archicad

Arc +