Carla JORDAO

Chargée de mission développement et partenariat au sein de l'association Starting-Block, j'ai pour mission d'entretenir et créer des partenariats auprès d'établissements scolaires du secondaire, les collectivités territoriales et auprès des entreprises.

Je suis en charge également de la mise en place du projet Jumelage Handivalides de l'association, ainsi que actions de sensibilisation aux handicaps.

Enfin, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité vous intéresse, et vous souhaitez mettre en place un partenariat, ou faire appel à nos services pour une formation ou sensibilisation sur l'une des thématiques portées par notre association, surtout n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de répondre à votre demande.





Mes compétences :

Création de contenu et outils pédagogiques

animation de groupe

animation de réunion

management d'équipe de bénévoles