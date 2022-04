Carla-Sophie SARANTELLIS

La Société Tripdomia à été crée pour répondre de façon pertinente aux exigeances des Étudiants , Lycéens, Professeurs ,Parents , Sociétés, Groupes & Individuels . Notre but est de s'adapter aux différentes demandes de séjours ( Stages en entreprise, Séjours Linguistiques & Découvertes, Séminaires , Incentives...) afin d'y répondre favorablement dans les limites du budget fixé par nos clients. Tripdomia a mis au point différentes formules (www.tripdomia.com) :

Tripdomia & les Trip Gap'Y : les Gap Year ( rubrique Trip Gap'Y) font partie des « temps forts » de la vie étudiante.

Ceux qui souhaitent poursuivre leurs études et aborder la vie professionnelle à l’ étranger où dans une multinationale choisiront cette alternative , qui constituera un atout majeur dans la recherche et l’obtention d’un futur emploi. Vous avez la possibilité d’améliorer vos connaissances en langues et de découvrir une autre culture.

Le programme de stage qui est proposé offre une occasion unique de vivre et travailler en Chine. Ce programme est destiné aux étudiants ayant déjà acquis un niveau intermédiaire en anglais qui demeure la langue la plus usitée au sein des entreprises internationales .

Tripdomia & les Trip Study/ Trip Runner a conçu un concept original en proposant des séjours linguistiques, culturelles et ludiques adaptés à un public jeunes qui suit ses envies tout en lui apportant un bagage supplémentaire de culture et de connaissances. La volonté de Tripdomia est de ne rien imposer, de permettre bien au contraire aux voyageurs de se projeter vers le futur.

Tripdomia & les Trip'Trendy: Nous sommes spécialisés, sur la Chine, parmi une multitude de destinations, nous pensons qu'il est possible de construire son futur en choisissant la durée du séjour, la date de départ et son hébergement, sous forme de plusieurs modules, que nous vous proposons. Chacun est invité à ajouter des itinéraires pour personnaliser un voyage. Enfin chaque randonnée est encadré par un guide et peut être en liberté, en fonction de l'âge des participants et de l'accord pour les mineurs des parents. Une fois le projet de voyage établi, un devis est automatiquement simulé afin d'avoir une estimation précise du coût du voyage.



