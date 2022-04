Carlo ARONICA

Souhaitant une reconversion professionnelle, j'aime les métiers de contact avec la clientelle. Je suis à son écoute pour proposer une aide, ou un produit adapté à son attente.

Négocier avec le client et lui apporter des ajustements pour conclure une vente est mon point fort.

De par ma formation de Directeur d'école, je sais manager une équipe, être médiateur lors de conflits entre personnes.

Je suis méticuleux et organisé.

Je suis libre de toutes contraintes géographiques et peut accepter même un travail à l'étranger (si le français....peut être compris !)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

OpenOffice

Microsoft PowerPoint