Carlo LOPEZ

PRENEZ DES COULEURS ET...ENFIN ! PENSEZ A VOUS !



Notre agence est spécialiste de votre bien-être, à votre domicile.



Pour vous:

- Les Actifs rentrant tard à la maison.

(Entretien de l'habitat, du linge, du jardin).



- Les personnes fragiles et dépendantes, âgées, handicapées

(Aide aux maintien à domicile, lever coucher, toilettes, aide aux repas, compagnie, sortie)

Une présence 7 jours sur 7 + un numéro d'urgence 24h/24



- Les enfants

(Garde d'enfants, soutien scolaires, sorties scolaires,

accompagnement aux activités)

- Les animaux

( Promenades, jeux, surveillance pendant votre absence)



et bien d'autres services d'assistance et de transports, contactez nous !



Vous n'avez aucune contrainte administrative à effectuer ( URSSAF, fiche de paie, congés, contrat, etc..)

Nous mettons en place notre équipe de 21 intervenant(e)s, qualifiés et expérimentés ayant une vocation sans bornes pour leur métier.