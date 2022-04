Carlo REVELLI

Fondateur et PDG de la société Cybion (www.cybion.fr) que j’ai créée en 1996 avec Joël de Rosnay après avoir travaillé quelques années dans l’univers des études de marché et des sondages (en ce moment nous recrutons:Array).



J’ai écrit en 1998 chez Dunod "Intelligence Stratégique sur Internet" (www.veille.com/livre/extraits.html) et j’ai créé à la même époque la première communauté virtuelle française de l’intelligence économique sur Internet, Veille.com (www.veille.com) ainsi que le premier portail sur les agents intelligents et les créatures virtuelles, AgentLand (www.agentland.fr). J’ai également écrit quelques articles (www.cybion.fr/pages/presse/articles.html), participé à plusieurs conférences (www.cybion.fr/pages/presse/colloques_seminaires.html) et donné différentes interviews (www.cybion.fr/pages/presse/presse.html) sur ces sujets.



Après plusieurs mois de réflexion, j’ai lancé AgoraVox (www.agoravox.fr) en mai 2005 et j’en assure la responsabilité éditoriale avec les autres membres du comité de rédaction. AgoraVox est un projet qui s’est développé très rapidemment et qui commence à avoir de bons échos dans les médias (www.agoravox.fr/mot.php3?id_mot=103) et dans la blogosphère. Quand il me reste un peu de temps libre, j’essaye d’y publier quelques articles axés surtout autour des questions de désinformation, mésinformation et de propagation de rumeurs (www.agoravox.fr/auteur.php3?id_auteur=3221).



J’ai aussi collaboré avec Joël de Rosnay à la rédaction de l’ouvrage "La Révolte du Pronétariat" chez Fayard en 2006 (www.pronetariat.com).



