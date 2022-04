Carlos A VANEGAS R

14 años instructor para equipos de rescate en Texas A&M University Texas USA

7 años instructor en fuego en Laredo Texas

11 años Responsable HSE NOVASEP France

18 mois SHE Manager Nespresso Nestlé Orbe Suisse



Avec un Mastère en QSE j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la formation et le management dans le domaine de la Santé et sécurité au travail ainsi que dans l'environnement ce qui me permet de conseiller les entreprises dans les domaines SHE.



Je possède également l'expertise dans la mise en œuvre et l’organisation de systèmes de management intégré avec la sécurité, la santé et l’environnement (OHSAS 18001, ISO 14001)



La protection physiques des installations dans la sécurité incendie (extinction automatique sprinklers, gaz, mouse) ainsi que dans la sûreté font également partie de mon expertise.



J'ai également l'expertise dans la formation des équipes de secours dans les domaines de l'incendie, les matières dangereuses, secours en déblaiement, premiers secours, ATEX, espaces confinés, et secours avec cordes, cette expérience je l'ai acquise à Texas A&M University, Laredo Fire DEPT et au Centre de formation en Sécurité incendie (CFSI) Liverdun en France



Capacité de travailler dans un environnement francophone, anglophone et espagnol.



Pragmatique et factuel, les règles doivent être accordées et apprises avant leur mise en application.





Mes compétences :

QHSE

USA