Carlos BLANCO

Si ma présence sur Viadeo a un but, c'est celui du conseil lié aux risques professionnels,

envers une activité trop souvent délaissée et peu considérée.

Conseillant un outil qui permet de manipuler les tampons de voirie et plaques telecom, je suis

en contact avec les services de prévention, les services Technique/Maintenance, achat et autres.

Je m'enrichis chaque jour des témoignages, des échanges d'expériences autour de ce sujet.

La sinistralité de cette activité bénéficie aujourd'hui d'aides à la prévention des risques.

Ma mission, compliquée mais très prenante, réside à jongler entre les différents services des structures du BTP,VRD et TELECOM, pour diffuser ne serait-ce que l'existence d'un outil innovant favorisant la prévention des troubles musculo-squelettiques.

L'INRS et la CARSAT ( ex-CRAM) soutiennent cet outil (diplômes, médaille, prix) et me confortent dans ma motivation pour qu'il soit préconisé afin de réduire ces maudits TMS (Troubles musculo-squelettiques)

Ceux-ci usent nos jeunes actifs peu à peu de façon insidieuse et cassent nos séniors avant qu'ils ne profitent de leurs beaux jours bien mérités.

Il faut donc permettre aux jeunes actifs de débuter par de bonnes pratiques et aux séniors le maintient leurs carrières,



La santé n'a pas de prix mais elle a une durée.



