Carlos CALLE

Mes formations (Diplôme d'Ingénierie Mécanique et MBA) ainsi que mon expérience managériale au sein d'unités opérationnelles ou de sociétés dans des domaines variés comme les ventes ou la production me permettent d'appréhender l'entreprise dans son ensemble.

Je suis, comme vous pouvez le voir en parcourant mon CV, habitué et très enclin à travailler avec des personnes d'horizon et de cultures différentes (Amérique du Sud, USA, Europe).

Je me concentre, avant tout, sur la recherche et le développement de stratégies de collaboration avec les clients, car je considère cela comme des points clés de succès pour entretenir la dynamique et la profitabilité de toute activité.



Mes compétences :

Vente

Export

Business Development