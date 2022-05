Sébastien LANDRIX

En tant que fabricant, nous créons et améliorons constamment la qualité et les performances de nos produits.



Proches de vous, nous apprenons et c'est sur cette idée de base que nous développons nos outils et que nous les fabriquons.



Notre usine, basée en France, est certifiée ISO 9001 version 2008 et nous exportons dans 45 pays autour du monde nos outils de forage : tiges, tubes, carottiers, tricônes, outils PDC, techniques WL, technique RC, marteau fond de trou, taillants...



Nos priorités : votre réussite et votre satisfaction !



