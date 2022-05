Sébastien LANDRY

Comment créer, acquérir ou vendre une entreprise ?



Comment améliorer la gestion au quotidien de votre entreprise

et vous concentrer sur le développement de votre activité ?



ou

Comment optimiser simplement et rapidement vos coûts de structure ?



Comment réaliser un business plan et des prévisions de trésorerie fiables ?



Comment optimiser votre fiscalité et votre gestion de patrimoine ?



Comment vous protéger, ainsi que vos salariés, en matière de santé, prévoyance et retraite ?



Comment négocier un emprunt bancaire pour financer votre BFR ou l’acquisition de matériel ?



Comment former votre personnel et développer leurs compétences dans les domaines de la finance et du management ?



Autant de questions auxquelles notre équipe d’experts aura à cœur d’aborder avec vous.

Pour vous accompagner dans vos projets, nous vous proposerons une approche globale et sur mesure !



Pour plus d’information sur Landry CONSEIL et notre offre de services, consultez notre présentation : http://www.landry-conseil.com/landry_conseil_offre_services.pdf





Mes compétences :

Audit financier

Expertise comptable

Finance d'entreprise

Fiscalité