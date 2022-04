Carlos FONTAN COSTA

Mes compétences:

Votre projet de développement durable doit être au coeur du pilotage stratégique de l'entreprise, montrer une implication effective de tous les salariés avec, à partir d'un diagnostic préalable, un plan d'actions de déploiement;



Cela permettra à votre société:

-la recherche de l'optimisation des ressources (énergies et matériaux),

-la diminution des risques, de la responsabilité et donc des primes associées, par la moindre utilisation de

substances toxiques,

-le développement de produits novateurs conçus dans la perspective du « berceau à la tombe » et respectueux

des principes du développement durable (éco-conception),

-la mise en valeur de l'image de marque de l'entreprise grâce à une communication appropriée,

-l'amélioration de la motivation des employés.



Nous pourrons poursuivre sur le chemin de la maîtrise de l'énergie; cette dernière nous permettra à court terme de renforcer votre compétitivité et à plus long terme d'améliorer la durabilité de votre société par la baisse de sa vulnérabilité.

Comment: en mettant en place un système de management de l'énergie.



Puis titulaire d'un diplôme européen en sureté d'entreprises, je serais en mesure de réaliser des audits complets de l'existant comme d'intervenir en amont des réalisations, tant sur les aspects stratégiques qu'opérationnels.

Ces audits pourront porter sur:

-la protection des sites et des personnes,

-l'organisation en place (procédures et SMS, plans de gestion de crise, POI …),

-la réglementation et les normes applicables à votre entité,

-la vulnérabilité en matière de protection de l'information,



Cela nous permettra d'identifier vos vulnérabilités face à la malveillance afin de mieux sécuriser nos personnels, nos activités et nos systèmes d'information.



et sur le plan stratégique:

- une bonne intégration de la dimension sûreté/sécurité au système de gouvernance et aux processus de

management globaux de notre entreprise,

- une identification et une évaluation des risques en amont des projets stratégiques,

- la rédaction d'une politique générale de management des risques liés à la sureté.



J’ai occupé avec succès les postes de directeur/responsable qualité,sécurité-sureté et environnement.



Mes derniers succès ont portés sur:

- la réorganisation du département en pôle de compétences: gestion et animation d'une équipe de 25

personnes, optimisation du budget de fonctionnement du service(1,9 ME),

- environnement: la mise en conformité réglementaire du site et la négociation de la convention de rejet

avec le port autonome,

- sécurité: démarrage du programme « zéro accident par choix » avec implication forte du CHSCT,

- sureté: appel d'offres et gestion du nouveau contrat; mise en oeuvre de la sureté portuaire,

- hygiène: suppression de 80% des CMR présents sur le site,

- laboratoire de physico-chimie: renouvellement de la certification par le laboratoire central du groupe,

- préparation de l'audit de suivi intégré HSEQ du site,

- participation à de nombreuses réunions techniques au sein d'associations d'industriels régionales, en

particulier sur la réduction d'énergie (CLIC, ECOPAL, MASE, MEDEF, DREAL, CARSAT...)

Résultats: objectifs atteints, à la fin de mon CDD et d'un plan social groupe.







