Carlos GARCIA

Après avoir réussi mes études de Commerce à l'école du bois à Mouchard (JURA), je me lançe dans la vie professionnelle. Ma spécialisation devait m'emmener plutôt à trouver un travail de commercial mais je décide, pour une première expérience professionnelle, de rentrer chez Leroy Merlin en 1998 et de devenir un commerçant plutôt qu'un commercial. Et cette première expérience dure toujours.....



Mon parcours m'a fait passé de STRASBOURG à BESANCON en participant à un remodling en 1999, une reprise d'enseigne (OBI en 2003) pour finir sur une ouverture magasin en 2008.



Depuis 2016, je suis Contrôleur de Gestion Magasin.



Mes compétences :

Management

Autonomie

Négociation commerciale

Aisance relationelle

Rigueur

Formateur

Gestion de la performance

Pilotage de la performance

Leadership