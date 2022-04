Claire-Emmanuelle ROLLET

Jeune et dynamique diplômée d’un Master 2 professionnel Biologie Santé Ecologie (BSE) de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), et désirant valoriser mon expérience et mettre en pratique mes connaissances dans la biologie, je suis à la recherche d'un poste d’ingénieur d’études/assistant ingénieur d’études en biologie/biochimie.



De part mon cursus, j’ai acquis de solides bases théoriques en biologie moléculaire, biochimie, génétique et physiologie qui ne demandent qu’à être exploitées. Forte de cette polyvalence, je peux ainsi m’ouvrir à de nombreux secteurs professionnels dans le domaine de la biologie humaine.



Durant mon expérience en laboratoire de recherche associé à l’INSERM (U866), j’ai travaillé sur un projet concernant une immunothérapie contre le cancer du côlon me permettant d’acquérir diverses techniques utilisées en laboratoire, notamment en biologie cellulaire et moléculaire, mais également des connaissances en Immunologie et Cancérologie.



Mes compétences :

Marquage immunohistochiimie

Marquage immunohistofluorescent

Culture cellulaire

Cytométrie en flux

Extraction d'ARN et d'ADN

Cytospin

Dosage d'ARN et d'ADN

MGG

Western Blot

RT-PCR

CN3D

image J

word - excel - powerpoint

Biochimie

Biologie

Cancérologie

Immunologie

Santé