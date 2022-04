Carlos GÉDÉON

Juriste de formation, j'accompagne actuellement les représentants du personnel (Comité d'entreprise) dans leur quotidien par le biais d'une assistance juridique, des formations et des missions conseils. Parmi les clients, le CE de L'Oréal PCI, Clarins, Orange DO Est, Daher, Technip Corporate Services, Crédit Mutuel, AMAPA, ADAPT, Leclerc Colmar, Aldi Colmar, Clinique de l'Orangerie, Euro Télé Service,...

Je travaille essentiellement sur l'analyse des projets de restructuration, d'aménagement du temps de travail et de formation professionnelle soumis aux CE par l'employeur. J'accompagne également les syndicats dans leur négociation collective.

Parmi les dossiers que j'ai traités:

- Restructurations de Novatrans (filiale SNCF/Paris), Coop d'Alsace (Alsace), Gunnebo (Alsace), Rapid SAS (Lorraine), Cera (Groupe Trèves/Champagne-Ardenne), Orange DO Est (Alsace), ...

- GPEC et Plan de formation de Orange (DO Sud-Est), Crédit Mutuel (Alsace), Merck Millipore (Alsace), Feyel-Artzner (Alsace), ...

- Aménagement du temps de travail de la Clinique de l'Orangerie (Alsace), Clinique Majorelle (Lorraine), GCMS 3S (Lorraine), Imprimerie et éditions Braun (Alsace), ...



Je suis responsable du développement commercial de la région.