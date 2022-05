Laure WERLÉ

Http://www.laurewerle.com/



Passionnée par les relations humaines, la communication et les pratiques énergétiques, je me suis formée avec des enseignants sérieux, et reconnus dans leurs domaines.



Shiatsu :



Je suis certifiée par le Centre Européen de Kiyindo Shiatsu® de Pierre Clavreux.



Je me suis spécialisée dans l’accompagnement de la grossesse, de l’accouchement et de la période post-natale avec Suzanne Yates, également formatrice pour les Sages-femmes en Europe, Etats-Unis et Australie.



Je suis membre de la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel.



Reiki:



J’ai été initiée par Daniel Weber, et Stéphane Deneyrat au Centre Reiki de Colmar. Je suis titulaire de la Maîtrise de Reiki Traditionnel.



Je suis membre de la Fédération Francophone de Reiki Usui.





Je m’engage :



- à respecter une stricte confidentialité,

- à respecter votre intégrité physique et morale,

- à garantir une prestation de qualité.



Mes compétences :

Acupressure

Evénementiel

Gestion du stress

Médecine

Médecine douce

Reiki

Shiatsu