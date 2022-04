Carlos GOMEZ

Ingénieur électronique avec un doctorat en informatique. Cinq ans d’expérience en développement de software et gestion de systèmes informatiques. Connaissances avancées sur la définition, vérification et validation de systèmes embarqués et l'utilisation de l’ingénierie dirigée par modèles pour la conception de systèmes embarqués (SysML et MARTE).



Mes compétences :

VHDL

UML

SQL

Python

Oracle

MySQL

Windows

Microsoft SQL Server

Linux

Java

C++

C

Assembler

VHDL-AMS

MATLAB

Labview

MARTE

SysML

Programmation orientée objet

Base de données

SystemC

ATL

Acceleo

Visual Basic