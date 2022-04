Carlos I. MACHADO

En congé parental, il prendra fin en 2016 au plus tard.



Créateur et gérant de low cost courtage et gérant terminus immobilier.

Je suis toujours à la recherche de solutions originales et compétitives parce que progresser est vital.

Nous proposons des solution dans les travaux et l'immobilier ainsi que son financement.

Le client veut des solutions globales, je recherche ces solution pour mes clients.



Accessoirement je suis Italo - Argentin et je parle les deux langues couramment.

pour me contacter via téléphone 0665635650 aux heures de bureau ... au bureau je ne suis jamais.