Carlos ISTURIZ

Master en Langues et Marché des Media Européens spécialisé dans la sémiotique de l'image. Passionné par le web et les nouvelles technologies.



Après 2 années en tant que Webmaster au pôle Voyage, Loisir, Mobilité de Mondial Assistance France et une année pasée à m'occuper des projets Webmarketing pour le Groupe Mondial Assistance, me voilà responsable du E-Commerce B2C chez Mondial Assistance France.



Mes compétences :

Web marketing

Langues