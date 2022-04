Didier MOREAU

Depuis 8 ans, responsable d'une filliale d'un groupe italien qui fabrique du matériel électrique, j'ai une bonne expérience de la distribution et de nombreux contacts auprès de tous les acteurs du marché électrique, notament chez les principaux distributeurs, Rexel, Sonepar et CEF



J'était auparavant entrepreneur dans le batiment et avait une PMI de charpente couverture



Mes compétences :

Bâtiment

Clim

Distribution

Électrique

Entrepreneur

Matériel électrique

Photovoltaïque

Pompes

Pompes à chaleur

Solaire

Solaire photovoltaïque