Claire GIRAUD

Ma mission :

Contrôle de conformité des produits

Inspection visuelle, tests fonctionnels complets, recherche de bug, de dysfonctionnements, diagnostic des pannes



Mes compétences :

- CONTRÔLER des produits et des sous-ensembles mécaniques et électroniques

- MESURER des cotes mécaniques, des courses, des frictions, des pressions, des débits, des décibels...

- TESTER des prototypes, des nouvelles versions de soft

- VÉRIFIER la fonctionnalité, les performances et la qualité

- RÉDIGER des plans de validation, des comptes rendus et rapports de contrôle

- VALIDER des accessoires et des consommables

- Tenir compte des attentes de fiabilité

- Gérer les délais, les priorités

- Échanger avec les différents services



Mes différentes expériences ont exigé une importante capacité d'adaptation, une grande polyvalence et j'ai toujours réussi à être rapidement autonome sur les différentes tâches qui m'ont été confiées.



Mes compétences :

Adaptation facile

Rigueur et minutie

Autonomie / Polyvalence

Dynamisme / Esprit d'équipe

Microsoft Word

Microsoft Excel