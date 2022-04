Helena PEREZ-ISTURIZ

Solide expérience FMCG (DPH, liquides, frais laitier et épicerie) construite dans des entreprises leaders à des postes Marketing, Logistique et Commercial (ventes terrain, développement commercial et catégorie management, négociation nationale et internationale).

Dans le poste actuel de DCN : création d'une nouvelle structure Grands Comptes et conduite du changement, élaboration d'une nouvelle politique commerciale, management d'une equipe de 24 personnes, fort développement de la transversalité et introduction du pilotage des ratios financiers et de P&L dans la gestion des comptes client.

Trilangue français / anglais / espagnol.



Mes compétences :

Management

Négociation, nationale et internationale

Stratégie et politique commerciales

Trade marketing

Conduite du changement

Category management, ECR

Supply Chain

Gammes saisonnières