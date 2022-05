Vincent DELESTRE

Plus de 18 ans d'expérience RH opérationnelle (PME-PMI/Grands Groupes) me permettent aujourd'hui de me positionner en véritable "Business Partner" tourné vers l'efficacité RH et organisationnelle au service de la performance globale d'entreprise.



En tant que partenaire stratégique, mon rôle consiste à favoriser l'amélioration de la productivité professionnelle et personnelle par l'expression des talents de chacun et la contribution de tous aux résultats de l'entreprise.



J'ai une réelle appétence pour l'amélioration continue des processus et outils RH; mon objectif étant de proposer des solutions adaptées en terme d'organisation, de flexibilité, de rémunération... tout en développant le capital humain.



Attentif à ce facteur et à la compétitivité de l'entreprise, mon action s'inscrit toujours au service de la négociation pour favoriser la signature d'accords.



Mes compétences :

Conduite du changement

Gestion des compétences

Gestion des ressources humaines

Droit social

Ressources humaines

Formation

Management

Coaching professionnel

Communication