Carlos MARTINEZ

Actuellement délégué général d'une association, j'assume le point d'orgue d'une carrière très diversifiée d'homme d'action, de haut responsable et formateur de cadres supérieurs de l'armée de l'air.

Pilote de chasse, j'ai dirigé au cœur de l'action des équipes et organismes réunissant plus de 200 personnes et une vingtaine d'avions. Je totalise ainsi plus de 3300 heures de vol sur avions Jaguar et Mirage.

J'ai ensuite occupé des postes de conseiller, concepteur ou décideur, tournés vers l'international, en France ou à l'étranger, comme diplomate ou officier de liaison.



De cette vaste et diverse expérience, complétée par de nombreux engagements en zones de crise, je retire plus particulièrement les domaines de compétences suivants:



1/ Management des hommes ou d'équipes multiculturelles, parfois dans des conditions extrêmes avec une forte dimension sociale;



2/ Management de projets y compris en milieu international que reflète ma seconde partie de carrière;



3/ Formation de Managers, qui est mon dernier métier depuis plusieurs années.



Mes compétences :

Ressources humaines

Relations internationales

Communication

Aéronautique

Management

Gestion de projet

Formation