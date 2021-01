La web TV de Carnac dans le Morbihan en Bretagne sud.

Diffuse depuis la plateforme regionale de Bretagne Télé



Carnac Bretagne Télé est la petite soeur de TV Quiberon 24/7

TV Quiberon 24/7 dispose de décrochages spécifiques dans les iles du Ponant, sous la dénomination TV Belle-ile en mer 24/7 ,Ile de Houat TV, Ile de Hoedic TV , Ile aux Moines TV, Ile d'Arz TV et TV Ile de Groix



TV Quiberon 24/7 dispose de décrochages spécifiques dans les villes de Vannes, Lorient, Auray, Carnac, Etel, Pontivy, Dinan Malestroit, Ploermel, La Baule, Rennes,Nantes et Brest



TV Quiberon 24/7 est presente à Paris pour offrir des images iodées avec Paris Bretagne Télé



QUIBERON 24 Television propose des reportages à destination d'un public international



TV Quiberon 24/7 dispose de deux chaines webtv spécialisées dans les sports de glisse au Pays Basque , Euskadi Surf TV et Euskadi Bodyboard TV



Des decrochages de Euskadi Surf TV sont mis en ligne en Espagne à Bilbao, Mundaka, Zarautz et Donostia San-Sebastian, en Principauté d'Andorre et dans la Principauté de Monaco



Bordeaux Surf TV s'adresse à un public amateur de glisse à Bordeaux

Montalivet Surf TV s'adresse à un public amateur de glisse à Montalivet

Hossegor Landes Surf TV s'adresse à un public amateur de glisse à Hossegor

Lacanau Océan Surf TV s'adresse à un public amateur de glisse à Lacanau

Orthez Béarn TV s'adresse à un public amateur d'histoire et de reportages

Désolé, c'est un projet uniquement journalistique, Carnac Bretagne Télé ne propose pas de realiser, ni de diffuser des films promotionnels







Tous nos sujets sont réalisés par un journaliste titulaire de la carte CCIJP , Carnac TV ne prend pas de stagiare, ni de collaborateurs exterieurs.











retrouvez Carnac TV sur Facebook

