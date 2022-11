Carole CAROLE (BERNARD)

- Compétences des systèmes de management de la qualité, environnement, sécurité: mise en place de la norme ISO 9001, amélioration du système de management de la qualité à l'international: Auditrice qualité certifiée ICA, Auditrice interne qualité, environnement, sécurité

- Compétences en lean management (Lean Office)

- Compétences en gestion de projets internationaux, gestion d'enquête de satisfaction collaborateur, évaluation des systèmes de management.

- Auditrice certifiée Investors in People



