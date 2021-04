Carole CAROLE GUILLEMANT (LAHELLEC)

Passionnée de bijoux fantaisie depuis ma plus tendre enfance, jai toujours aimé dessiner, créer mes propres bijoux et après avoir travaillée pendant des années comme administratrice de bases de données, dabord comme salariée puis, pendant 8 ans comme gérante dune société dinformatique, jai décidé en 2009 de dissoudre mon entreprise pour faire de ma passion une activité me permettant de combiner plaisir et travail.



Créatrice de bijoux fantaisie, je dispense depuis 2010 des formations aux personnes désirant créer leur propre activité, compléter leurs revenus ou tout simplement souhaitant se faire plaisir en créant des bijoux.



Mes formations se déroulent sur une durée de 1 jour à 5 jours pour les cursus de formation standards mais elles sont adaptables en fonction des objectifs personnels et professionnels et du budget.



Les formations à la création de bijoux fantaisie se déroulent à mon atelier en Ile de France dans le Val dOise.



Depuis février 2015, jai mis en place un cursus de formation en ligne avec des vidéos et des fiches techniques accessibles via un abonnement dun an à la plateforme de formation pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. Cette formation est équivalente aux formations dispensées à l'atelier, elle vous permet d'apprendre les différentes techniques de création de bijoux fantaisie à votre rythme et sans contrainte et vous permet la réalisation de plus de 100 créations. Visitez mon site de formation en ligne à l'adresse suivante: http://www.formation-bijou.com/