Carole DURAND

Mon premier métier était professeur de fitness et de danse et cela me permets désormais d'avoir une vision globale de la remise en forme et du bien-être.



Après une formation de BTS Assistant Manager, j'ai validé un CAP esthétique et des certificats en modelage corporel.



Mes expériences en tant que masseuse en free-lance m'ont permis d'acquérir savoir faire et organisation.



On m'a confié la responsabilité de spa hôteliers (Alpes et Pyrénées)au sein de villages vacances de capacité de 350 à 600 clients, certifiés iso 9001 pour la qualité (audit et certification).



Désormais gérante en statut indépendant de Spartistique Formation, je développe des prestations de formations pour le secteur du spa et spa hôtelier.



Mes compétences :

Formatrice

Manager

beauté