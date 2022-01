Carole GRAF

Impliquée, rigoureuse et autonome dans mon travail, je maîtrise les techniques d’analyses de microbiologie et de physico-chimie grâce aux postes que j’ai occupés au sein de laboratoires de recherches et d’industries depuis une quinzaine d'années.

Ces différents emplois m'ont permis d'apprendre à travailler seule ou en équipe.

J’ai été amenée à effectuer la surveillance des instruments de contrôle du laboratoire et des ateliers de fabrication, à rédiger des documents de travail (procédure, mode opératoire, instruction) et à réaliser des recherches lors de contaminations, de non conformités ou de réclamations de clients.



Je recherche un poste de technicienne de laboratoire, avec si possible une polyvalence microbiologie, physico-chimie et /ou analytique.



Mes compétences :

Gestion de stock

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Audit

Laboratoire de Recherche

Analyse sensorielle

Analyses biologiques

Analyses physico chimiques

analyses microbiologiques

Microsoft Outlook

Lotus Notes

SAP