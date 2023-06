Carole OBEIDY

Titulaire d'un doctorat de l'Ecole des Mines de Saint Etienne dans le domaine de la pollution des sols et les procédés de remédiation écologique, j'ai développé grâce à ces trois années de recherche des compétences sur les processus de transfert des métaux lourds dans l'environnement et sur les moyens de réduire leurs impacts sanitaires. Mon expérience en tant qu'ingénieur de recherche au CNRS m'a permis de m’aguerrir à l’exercice de calibration et de validation des modèles biogéochimiques et écologiques. Cette année riche en expérience en matière de gestion transversale de projet et de communication au niveau européen, m'a permis aujourd'hui d'accéder au poste d'Expert Environnement au sein de Syngenta. Actuellement, je suis en charge des dossiers d'évaluation de risque de transferts des phytopharmaceutiques (eau, air et sol). Travail épanouissant grâce aux différentes collaborations et interactions variées en interne et en externe qui se construisent tout au long du parcours professionnel.



Mes compétences :

ModélisatIon

Statistiques

Cartographie