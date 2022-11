Carole PETOUILLE

Lauréate du concours d'ATTACHE TERRITORIAL (session 2006) et diplomée de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse j'ai une double compétence en Administration Générale et Relations Intenationales.

Après avoir cherché en vain un poste dans la Fonction Publique Territoriale dans l'un de ces domaines : Administration Générale, Communication, Coopération décentralisée et Relations Internationales, Action Sociale, Culture, Enfance et Jeunesse (l'inscription sur liste d'aptitude étant valable 3 ans) j'ai choisi en juin 2009 de passer le concours de SAENES, le seul de catégorie B me permettant de ne pas quitter la région toulousaine. J ai effectué mon année de stage à la DRJSCS (ex Jeunesse et Sports).



De par mon cursus en sciences politiques je possède un esprit d'analyse et de synthèse, une capacité d'adaptation et à travailler seule ou en équipe, une solide culture générale (histoire-géo, philo, sciences économiques) et des connaissances juridiques.

Je suis également parfaitement trilingue français-anglais-espagnol (échanges universitaires aux USA et au Chili).





Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Communication interne

Communication politique

Éducation et jeunesse

Enseignement

Politiques et finances publiques

International

Soutien scolaire