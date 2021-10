Caroline ADNOT

-2012 -aujourd hui : William-Saurin Chef de Marque Panzani (CDI)



- 2009- 2012 : Groupe Labeyrie Chef de produits Sénior Delpierre (CDI)

Division Traiteur de la mer-Poissons traditionnels + Division Surgelé

Mission : Renforcer la position de leader de la marque Delpierre au rayon frais et faire grandir le territoire de celle -ci

Méthode : -Travail en marketing stratégique avec réflexion sur le positionnement de la marque à LT

-Repositionnement des piliers avec changement de charte (valorisation de la catégorie)

-Présentation bi-annuel des innos à la force de vente et comité de direction lors de conventions

-Lancement d’innovation de rupture

-Accompagnement des innovations ( BRI avec TG, prêt à vendre, balisage, com linéaire, LSA…)

Résultats : gain en 2011 de +6,6% en vol et 9,2% en val sur la gamme poissons traditionnels





- 2008-2009: Cadbury-Kraft Chef de produits (CDD)

Division Chocolat-Marque 1848 et Poulain

Mission : Redynamiser la marque Poulain à court terme et recommander un positionnement pérenne.

Méthode : -Travail de repositionnement de la marque Poulain Lait : analyse des attentes du marché et des concurrents, sélection de positionnement à potentiel (augmentation % cacao).

-Innovation tablette gourmande pour renforcer pipe

-BRI gamme (13 références) sur un mois : collaboration usine, prévision des ventes, logistique...

Résultats : Regagner en leadership sur la marque et en volume à CT





- 2007-2008: Lactalis Nestlé Chef de produits Junior Innovation (CDD)



Division Ultra Frais -Marque Sveltesse

Mission : Recommander des business de développement sur le LT.

Méthode : Gestion de l’innovation

• Génération d’idées avec la recherche d’insights, élaboration de concepts

• Sélection d’innovations à potentiel (Quali itératif, screening quanti, faisabilité,coûts industriels)

• Développement de produits : briefs recettes, suivis qualité pré et post lancement

Résultats : Lancement de nouveaux produits dès 2009 et travail de futures innovations LT







-2005-2006 : Danone Research Assistante Chef de projet Innovation et développement (stage)



Division boisson fonctionnelle



Mission : Développer des concepts produits pour la cible Seniors, vision LT

Méthode : Usages&attitudes séniors, rédaction d’insights, recommandations pour le positionnement santé

Résultat : Développement de prototypes pour le pipe innovation LT









-2004-2005 : Nestlé France Assistante chef de produits (stage)

Division Tablette de Chocolat



Mission : Gestion de la gamme « Gourmande » : rénovation des produits piliers et lancement de 2 innovations

Résultats : Supériorité organo des recettes vs concurrent, croissance pour la gamme (+20% vol)





Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing