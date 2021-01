Caroline BERTHOLIER

Vivifier les talents et insuffler une culture de la relation.



Je crois en la puissance de la relation pour établir la confiance, encourager un collaborateur ou une équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes, stimuler les idées disruptives, et avancer avec les partenaires de l'entreprise.



Je crois également qu'une entreprise plus humaniste, plus ancrée dans des valeurs qui font sens pour ceux qui la font vivre, sera plus efficace. Parce que des collaborateurs qui se reconnaissent dans l'ADN de l'entreprise auront envie de la faire grandir.



Enfin, je crois que les dirigeants éclairés et les talents singuliers (atypiques si on préfère), sont une ressource majeure pour l'entreprise.



Ces paramètres précieux (relations qualitatives, entreprise et collaborateurs en phase sur le sens et les valeurs, dirigeants inspirants et talents singuliers) sont gages d'un bien-vivre en entreprise et d'efficacité; ils se cultivent avec soin. C'est à cela que je contribue.



- Par le coaching : pour incarner sa fonction, renforcer son leadership; pour trouver son équilibre dans la relation aux autres; pour ajuster ses réactions face à l'urgence; pour préparer une évolution de fonction; pour retrouver du sens, de la clairvoyance, déposer ce qui est difficile et à nouveau avancer... Pour diriger ou se diriger

- La médiation : pour rétablir un dialogue dégradé ou rompu entre managers, collaborateurs, ou vis-à-vis de tout autre partenaire de l’entreprise; ou pour anticiper des situations à risque relationnel (fusion, PDV,...)

- La formation : pour agir face aux conflits; pour exercer sa fonction de manager ou de mandataire social

- Le conseil et la facilitation dans les situations où la complexité relationnelle a brouillé la visibilité au sein des instances décisionnelles



Les valeurs qui guident mes interventions:

- Authenticité,

- Engagement,

- Simplicité,

- Respect des paradoxes et différences