Caroline BROSSAR

J'ai exercé la fonction d'assistante bureautique durant treize années, particulièrement en intérim et en contrat à durée déterminé.



Cela m'a permis de mieux appréhender le métier, de développer le goût des relations humaines et d'enrichir mon expérience dans le métier ; dans des domaines aussi divers que le secteur privé (bâtiment, assurance, services, immobilier), mais aussi dans l'administration (Lycée, Sécurité Sociale, Impôts).

Ce parcours m'a ainsi permis de devenir polyvalente et d'acquérir des compétences telles que la maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Power Point, Publisher), le recouvrement (gestion caisse, relance), la prospection, le suivi des dossiers, le traitement du courrier, l'accueil physique et téléphonique du public .



Tout cela a motivé la mise en place d'une petite entreprise de secrétariat dans la commune du SAINT-ESPRIT. Ma clientèle ciblée est celle des artisans, des professions libérales, mais aussi des particuliers et des associations.



Les clients viennent dans une ambiance de convivialité où je leur propose des prestations telles que la frappe de documents divers, la permanence téléphonique, la télétransmission, la télécopie et la photocopie. J'offre ainsi la possibilité d'avoir une secrétaire sans avoir à supporter les charges sociales qui y incombent.



Je compte à moyen terme diversifier l'éventails de mes services.



Mes compétences :

Communication

Discrétion

Rapidité d'exécution