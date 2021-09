Caroline CHARTIER

Après une formation de physique en imagerie médicale (IRM, US, RX, MN) j'ai effectué une thèse plus spécialisée dans l'utilisation des ultrasons en collaboration avec plusieurs industriels (Clarins, Echosens). Ainsi, j'ai pu mettre au point une méthode de mesure de l'élasticité du tissu cutané à haute résolution par ultrasons.



J'ai eu la chance de pouvoir participer à l'ensemble des étapes du projet, depuis le développement, jusqu'aux premiers tests cliniques, tout cela pour des applications en cosmétique d'une part et en dermatologie d'autre part.



Aujourd'hui, motivée et mobile, je souhaite mener des projets R&D touchant à l'imagerie, que ce soit dans le domaine des cosmétiques, de la dermatologie, du naval, du contrôle non destructif ou du transport.



Mes compétences :

Imagerie médicale

MATLAB

Elastographie

Mécanique des ultrasons

Traitement du signal