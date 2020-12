Caroline DUCORBIER

Diplômée d'une double formation "recherche" et "professionnelle" pointue et polyvalente en sciences de la Terre, je travaille actuellement en tant qu'ingénieur pour la société Galea and Curmi basée à Gozo dans l'archipel Maltais. Je suis également bénévole pour un projet environnemental sur l'île de Gozo dont je suis à l'initiative.



Avant tout, je suis passionnée par les phénomènes complexes et leur compréhension globale, c'est pourquoi beaucoup de domaines très variés m'intéressent.



Ma spécialité professionnelle : les sciences de la terre, est un domaine très riche en complexité que l'Homme a besoin de comprendre pour aller toujours plus loin dans les défis qu'il se lance : infrastructures, agriculture, énergies, etc.



L'informatique va de pair avec tout ceci en tant qu'outil privilégié. L'utilisation, la maîtrise et l'innovation du côté de ces outils numériques est, pour moi, plus qu'essentielle.



Mon parcours vous est présenté ci-dessous en détails à travers mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Fortran

Arcgis

Plaxis

Talren

Foxta

Cartographie

Statistiques

Enseignement

Gestion de projet

Traitement de données

MATLAB

Python