Pierre-Emmanuel BAZET

Ingénieur géotechnicien en métropole et en outre-mer, je suis titulaire d’un Master en ingénierie appliquée (CMI) de l’Université de Franche-Comté. Cette formation, effectuée par alternance, développe des compétences dans 3 spécialités : l’hydrogéologie, la géotechnique et les ressources minérales.



Je suis en mesure d’apporter mon expérience acquise dans la géotechnique, ainsi que mes compétences dans l’environnement, l’hydrologie/hydrogéologie, les ressources minières, les travaux souterrains et en QSE.



Au terme de mon parcours universitaire, je me suis rendu compte que j’étais particulièrement attiré par le métier qui touche à la fois l’investigation terrain et la réflexion théorique avec l’élaboration de projets. Mon parcours professionnel a mis en évidence un intérêt réel pour les sciences de la Terre et a conforté ma volonté de poursuivre dans cette direction.



Mes activités m’ont permis de travailler régulièrement en étroite collaboration avec diverses collectivités territoriales telles que la CAPI, le Grand Lyon, Saint-Étienne Métropole...



Je suis actuellement basé dans les Alpes-Maritimes, mais reste à l'écoute à toute proposition.



Je désire mettre à votre disposition, ma rigueur, ma motivation et mon implication, ainsi que ma curiosité et un esprit favorisant le travail en équipe appréciés par mes supérieurs. Ils m’ont dit être particulièrement satisfait de la pédagogie dont je faisais preuve envers les différents acteurs pour expliquer les enjeux et problématiques rencontrés lors des projets.



Je suis passionné par tout ce que je fais et fais tout ce qui me passionne. J'apprécie échanger et partager mes connaissances.



Je recherche des personnes qui voudraient partager leurs expériences, leurs cursus et me donner des conseils pour mon avenir professionnel.



Mes compétences:



Ingénierie :

- Prédimensionnement des fondations, dallages, voiries et soutènements - Diagnostics

- Suggestions d’exécution (stabilité de pente, drainage...)

- Suivi spécifique.



Pétrographie, Minéralogie :

- Observation au microscope optique polarisant

- Broyage, tamisage, séparation minéralogique.



Géologie structurale, Etude des risques, Hydrogéologie :

- Cartographie

- Coupes géologiques

- PPR (plan de prévention des risques)

- Carte piézomètrique

- Relevé de log lithostratigraphique.



Informatique :

- SIG (Mapinfo), Arcgis, Talren, Modflow, matlab, fortran, base de données

- Office, iwork.



