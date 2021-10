Caroline DUPONT

Je recherche un poste d'ASSISTANTE ADMINISTRATIVE dans la région de Rennes et de préférence à temps partiel.



Efficace, compétente, expérimentée. Bon relationnel, aisance en communication. Curieuse. Enthousiaste et réactive. Sens de l'anticipation et de l'initiative.

Bonne connaissance du Pack Office. Utilisation de différents logiciels selon les postes occupés.

Formation sur le numérique et le digital, les outils collaboratifs.

N hésitez pas à me contacter. Merci



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Préparation et organisation de réunions

plannings, comptes-rendus, suivi de dossiers

classements et archivages

Suivi administratif

Rédaction et frappe de documents

Organisation d'évènements

Tableaux de bord