Caroline ESTEPHAN

J'aime observer le monde qui m'entoure, et m'inspirer d'un maximum de sources pour développer des idées et dégager une stratégie pertinente.



Ayant étudié dans plusieurs pays et possédant la double nationalité franco-américaine, je maîtrise parfaitement l’anglais et j'ai un profil résolument tourné vers l'international qui me permet d'évoluer dans des environnements multiculturels et variés.



De plus, logique et ayant un grand sens pratique, je suis celle que l'on appelle lorsqu'on se sait pas monter un meuble IKEA ou changer une roue !



Mes compétences :

Wordpress

Adobe Photoshop

Mailchimp

Adobe Dreamweaver

Microsoft Office