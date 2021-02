Caroline GERGAUD

+ de 20 ans en tant que Senior Leader, chasseur, closer, entrepreneur et consultante, impliquée à transformer, challenger, accélérer durablement les performances des organisations (P&L) et des équipes commerciales à leur donner de la confiance en soi, des calls to action, de l'exécution et des directives astucieuses.

Experte en France et en Europe, je fonctionne par approche systémique pour définir, exécuter des stratégies et embarquer les équipes sur des projets structurants.

Evolution sur des marchés de services B2B2C hyperconcurrentiels, tels que :

Enterprise Software, Big Data, Smart Supply-Retail, Marketing Digital, Sécurité et Services dAccueil



Agile et décisive, je capte rapidement les principaux défis des clients, des verticaux, des organisations et les approches judicieuses à adopter pour procurer le maximum de bénéfices à toutes les parties.

Je manage par l'exemple et apporte aux équipes :

Vision, dynamisme, influence, engagement, attractivité, excellence des résultats, sens de l'équité et de la loyauté.



TOP QUALITÉS:

- Enthousiasme contagieux pour les challenges et passionnée par le développement des ventes, des équipes et des solutions marketing.

- Accélération répétée de la croissance du CA et de lEBITDA >15 % par an.

- Leader conceptuel qui excelle dans le repositionnement rapide des organisations, quel que soit le secteur de services visé.

- Vaste expérience sur des environnements multiculturels acquise en Europe (FR/UK/BeNeLux/Nordics/Italie).