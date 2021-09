Caroline HALLEGUEN HERNANDEZ

Ingénieure en agro-alimentaire de formation, j’ai eu l’opportunité de travailler sur différents sites de production d’un acteur majeur de l’industrie agro-alimentaire. En charge de la mise en production des recettes développées par les centres de R&D, j’ai développé de nombreuses qualités humaines et professionnelles. Mon activité m’a en effet amenée à travailler de façon indépendante pour préparer les essais et rapports d’expertise, mais également à travailler en équipe pour conduire les tests et faire évoluer les gammes de production, dans un environnement de production en continu et aux cadences élevées. Mes prises de responsabilité et d’expertise dans un contexte international m’ont permis de gagner en assurance, diplomatie et leadership.



Après avoir consacré trois années à mes enfants, je souhaite réintégrer le marché du travail et réaffirmer mes compétences.



Curieuse et volontaire par nature, je suis ouverte à différentes opportunités dans le secteur agro-alimentaire, ou dans le supply chain.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Logistique

Production

Qualité

Supply chain