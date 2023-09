Caroline ISRAEL BERBINAU

Après 8 années passées au Crédit Lyonnais et à la Mitsubishi Bank of Tokyo en tant Senior Corporate Banker , j'ai acquis une expérience solide de la négociation commerciale et de la vente de produits et services bancaires très variés auprès des directeurs financiers de grands groupes français: placements,crédits, opérations de marché, financements de projets, déconsolidation d'actifs....

Cette expertise m'a été très utile lors de mon évolution vers le métier de gérant de fortune , que je pratique aujourd'hui depuis 15 ans :

De 1998 à 2003 au sein de la Banque de Gestion Privée Indosuez ou j'avais la charge d'un portefeuille de high net worth individuals (portefeuille de 250 m€ avec un encours moyen par client de 4 m€ )



Depuis 2003 au sein d'AXA Gestion Privée : projet entrepreneurial pour lequel j'ai participé activement au lancement et développement de cette activité, d'abord sur le réseau agents prévoyance et patrimoine d'AXA en Ile de France pendant 6 ans, en accompagnement commercial et technique du réseau pour l'aider à réaliser des dossiers de montant minimum d'investissement de 500 k€ jusqu'à plusieurs millions d'euros.Les résultats ont été probants avec une collecte moyenne annuelle de 50 m€.



Devenue responsable adjoint de la Gestion Privée Directe d'Axa France depuis mai 2011, puis responsable adjoint de l'équipe Grands Investisseurs Privés Cercle Vaupalière depuis Mars 2012, avec un portefeuille de 35 groupe familiaux pour un total de 400 m€



Mes compétences :

