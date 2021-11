Caroline LENCEL AZEMA

Bonjour, après avoir travaillé une partie de ma vie dans le commerce, les cartes de crédits, puis une autre partie dans la santé, je suis en train de faire le nécessaire pour des formations dans le domaines de l'assurance et du crédit.



Ce qui me plait , ce que je recherche , c'est le relationnel, le contact client.

Doté d'un esprit d'analyse ,et aimant les mathématiques(venant d'une filière scientifiques), les calculs ne m'effraie pas, j'aime trouver la solution aux problématique rencontrées, j'ai un esprit de synthèse .



Ayant une bonne capacité pédagogique, j'aime partager mes connaissances avec les autres, notamment dans le domaine paramédical ou j'ai pu encadrer des élèves pour leur diplôme d'état.

Les expériences de réorganisation des pôles soins dans le cadre de la coordination m'a beaucoup plus.



j'aime aller de l'avant.



j'ai un côté entrepreneurial assez développé . Au plaisir de vous rencontrer. caroline



Mes compétences :

Assurance

Ecoute

Immobilier