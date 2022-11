Caroline MAIRAND

Communicante à double casquette (communication et formation), je suis aujourd’hui en recherche active d'un nouveau défi professionnel sur l'Ille et Vilaine...

Forte d'une expérience à l'international (Laboratoires Science et Mer), j'ai choisi tout naturellement de me tourner vers la Communication, depuis 6 ans. Cette expérience à l'export, autant enrichissante que variée, apporte, selon moi, une réelle valeur ajoutée à mon métier de communicante.





Ainsi :

Maîtrisant les outils de communication graphique, je peux produire plaquettes, invitations, affiches, flyers… (Adobe : Indesign, Illustrator, Photoshop).

De fibre littéraire, mon aisance rédactionnelle me permettra de vous proposer : articles, communiqués, rédaction pour le Web…

Ma connaissance de la création WEB (Adobe : Dreamweaver) fait de moi une communicante spécialisée WEB. Au-delà de la mise à jour sur la toile, je pourrai vous proposer une évolution de votre communication sur le Net.

L’organisation d’évènements a également fait partie de mes expériences professionnelles, de la communication annonçant la présence de l’entreprise ou institution à l’évènement au déroulement d’un séminaire.





Mes compétences :

Stratégie de communication

Web

Communication interne

Formation

Communication externe

PAO