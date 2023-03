Caroline MARQUIGNY-DANTAN

Le monde est une fourmilière pleine de promesses ou chaque compétence peut devenir plurielle quand les capacités individuelles et les besoins se conjuguent."



Curieuse de nature et inapte à laisser les choses se dévaloriser par manque d' intérêt et de soin, j'ai toujours à cœur d’améliorer ce qui m’entoure.



Altruiste mais pas naïve je m’affaire à créer, associer, réparer, et ouvrir aux autres les bénéfices des travaux que j'entreprends.



Pragmatique, je me dis que ce qui est fait doit avoir un sens utile et un bénéfice nécessaire à tout autre projet à venir .



Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ... et moi j'en sors grandie.



Mes compétences :

Créativité

Pugnacité

Patience

Imagination

Analyse

Dynamisme

Ecoute

Anticonformisme

Transgression